Участникам экофорума на Камчатке представили фильм «Камень ворона»
Петропавловск-Камчатский, 1 сентября, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Премьеру художественного фильма «Камень ворона» камчатской киностудии «Блик» посмотрели участники экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край».
Фильм-сказка основан на легендах и преданиях коренных народов Крайнего Севера.
«Мы взяли в общий сюжет фильма разные легенды наших народов — эвенов, коряков, алеутов и так далее. Наши герои два друга, Ворон Кутх и Игги, путешествуют по Камчатке», — цитирует слова режиссера фильма Евгения Терновых пресс-служба краевого правительства.
Он отметил, что скоро фильм «Камень ворона» покажут в киноцентрах Камчатки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2022-й год официально объявлен губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым Годом культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае.
Напомним также, что Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край» проходит на Камчатке с 30 августа по 5 сентября.