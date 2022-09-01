Лондон, , 19:52 — REGNUM Английский футбольный клуб «Фулхэм» подписал 34-летнего бразильского флангового нападающего Виллиана, выступавшего ранее за донецкий «Шахтер», «Анжи» и лондонские «Челси» и «Арсенал».

Виллиан Боржес да Силва Кирилл Венедиктов

Футболист, перешедший из «Коринтианса» на правах свободного агента, подписал с «Фулхэмом» однолетний контракт, рассчитанный до конца сезона2022/23.

В текущем сезоне бразильской Серии А 2022 Виллиан принял участие в 14 турах регулярного чемпионата, в которых отметился лишь двумя результативными передами. Суммарно на поле бразилец провел 833 минуты.

После пяти сыгранных туров «Фулхэм», одержав две победы и набрав восемь очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2022/23.