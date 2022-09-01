Москва, 1 сентября, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Московские супермаркеты не страдают от дефицита продуктов питания. В этом убедился корреспондент ИА REGNUM, посетив 1 сентября один из таких магазинов по адресу Большая Полянка, дом 28. Поводом для этого визита стали информационные вбросы некоторых западных СМИ, пытающихся уверить свою аудиторию в том, что жители РФ стали жертвами повсеместного продуктового дефицита.

ИА REGNUM Фрукты

Как не трудно убедиться, полки с фруктами и овощами ломятся от изобилия товаров.

Аналогичная ситуация наблюдается, если подойти к стеллажам с крупами.

ИА REGNUM Крупы

А также к стойкам с молочной продукцией.

ИА REGNUM Молочная продукция

Кроме того, в магазине представлен богатый ассортимент макаронных изделий.

ИА REGNUM Макаронные изделия

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в западных СМИ распространяются «свидетельства» о том, что в РФ в результате западных санкций возник дефицит продовольствия. Таким образом пропаганда пытается убедить своих потребителей в том, что в России ситуация ещё хуже, чем в странах Европейского союза.