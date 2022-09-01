Нижний Новгород, 1 сентября, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Прокуратура и следственное управление СКР по Нижегородской области начали проверку после появления в социальных сетях видеозаписи конфликта между продавщицей мороженого и ребенка, страдающего хроническим заболеванием.

Денис Абрамов ИА REGNUM Рисунок Натальи Мещеряковой с диагностом «аутизм»

По предварительным данным прокуратуры, в результате конфликта местная жительница в центре города Нижнего Новгорода причинила вред здоровью мальчика. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также поставило на контроль процессуальное решение правоохранительных органов по данному факту.

В следственном управлении уточнили, что инцидент произошел на Нижне-Волжской набережной. В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

«Вопиющая история», — отреагировал на происшествие в своем telegram-канале глава областного минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

Он выразил удивление, что в XXI веке люди все еще недостаточно информированы об аутизме. Министр напомнил о постоянных акциях, конференциях, семинарах, которые проводятся с целью повысить информированность общества о людях с ментальными нарушениями.

«Инклюзия — шанс выжить в современном мире. Изолировать этих людей вне социума, не только перечеркнёт их жизнь. Пострадает само общество, став жестоким и нетерпимым к любым изъянам», — уверен глава министерства здравоохранения.

ИА REGNUM напоминает, ранее в местных СМИ и telegram-каналах появилась видеозапись инцидента. Продавщица мороженого на Нижне-Волжской набережной схватила мальчика за шею. В ответ на просьбу матери отпустить ребенка, поскольку он больной, она предложила не приводить его туда, где гуляют здоровые дети, и ходить со справкой.