Кемерово, 1 сентября, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Континентальная Европа реально на данный момент загнана в тупик. Такое мнение ИА REGNUM высказал кузбасский политолог Андрей Полухин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

«После Второй мировой войны она потеряла право быть субъектом мировой истории. А теперь, похоже, теряет те привилегии и преимущества, которые у неё ещё оставались с послевоенного времени, а именно — право на расширенное потребление и высокий уровень жизни, — отметил эксперт. — Спецоперация России и неразумные антироссийские санкции все эти явления обострили и ускорили. Дешёвых ресурсов больше нет, а впереди зима, которая может быть весьма суровой. Естественно, возникает желание всё повернуть вспять, что-то сохранить, не потерять лицо. Многие живут просто старым мышлением. Я думаю, у Европы есть только один выход — полная капитуляция перед Владимиром Путиным. Иных вариантов нет и не должно быть. А пока США и англосаксонские нефтегазовые компании баснословно наживаются на всей этой ситуации. Им выгодно продолжение нестабильности. Итог — капризы, о которых говорил Сергей Лавров, и отсутствие мира на [территории бывш. УССР]».

Ранее сообщалось, что, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в Европе уже звучат голоса о готовности к диалогу, но исключать капризов не стоит.