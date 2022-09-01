Подгорица, 1 сентября, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Десятый, юбилейный Montenegro Pride пройдет 8 октября в Подгорице, сообщил оргкомитет мероприятия.

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Как было объявлено, в течение последних трех месяцев оргкомитет активно работал над подготовкой мероприятия «Неделя гордости», которое пройдет с 3 по 8 октября в Подгорице.

«Программа «Недели гордости» в этом году будет включать панельные дискуссии с представителями соответствующих учреждений, международных и неправительственных организаций, культурные мероприятия, семинары, встречи с союзниками и семьями членов сообщества ЛГБТИК+», — говорится в объявлении.

Подробная программа, тема, слоган и визуальная идентификация юбилейного в этом году прайда Черногории и «Недели прайда» будут объявлены в сентябре.