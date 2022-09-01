Истра, Московская область, 1 сентября, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Жители ближайшего Подмосковья не сталкиваются с дефицитом продовольствия, вопреки заявлениям западных СМИ. Корреспондент ИА REGNUM ознакомился с ассортиментом супермаркета в посёлке Крючково, городской округ Истра в Московской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин

Покупателям предоставлены любые виды необходимых продуктов. Сладости, богаты ассортимент чая и кофе, корм для животных. Из повседневно необходимого: хлеб, яйца, овощи, детское питание, всё это также доступно в изобилии.

Холодильники заполнены молочной продукцией: от сметаны и йогуртов до фермерского молока и сыра. Еда национального характера, вроде знакомых с детства советских булок, ряженки или блинов, также в полном достатке ждет своего покупателя на прилавках.

При входе в магазин красуется стеллаж с мясной продукцией как от ведущих крупных производителей, так и от местных фермеров. Полки с макаронными изделиями также пестрят выбором. Пустых прилавков нет — народ в достатке.

В западных СМИ распространяются «свидетельства» о том, что в России из-за санкций Запада возник дефицит продовольствия. Некоторые, особенно сердобольные иностранцы даже шлют своим российским знакомым символические посылки с едой. Это помогает западной пропаганде убедить своих потребителей в том, что в России ещё хуже, чем в странах ЕС — с душем, едой, водой, электричеством и оплатой за них.