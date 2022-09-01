Москва, , 19:59 — REGNUM На рабочих окраинах Москвы, в микрорайоне Солнцево парк, в обычном сетевом магазине Перекресток продуктового оскудения не наблюдается. Несмотря на то, что москвичи готовятся к поездкам на дачу и покупают любимые продукты, полки по-прежнему полны. Об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Магазины сети отличаются богатым ассортиментом. Предпочтение отдается мясным продуктам, однако здесь всегда можно найти свежие овощи и фрукты, живую и охлажденную рыбу. Большой выбор молочной продукции и детского питания.

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У сети есть собственное производство, поэтому всегда в наличии свежий хлеб, кулинария и полуфабрикаты. Кроме того, отличная сдоба, большой ассортимент пирожных и прочих сладостей.

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В заключение отметим, что сеть сугубо российская, по итогам 2019 года насчитывала 852 супермаркета. В 2020 году бренд серьезно изменился, тогда была запущена программа обновления, по замыслу около половины торгового зала должны занимать исключительно свежие продукты, также была предусмотрена специальная зона с товарами для ведения здорового образа жизни.