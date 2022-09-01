Херсон, Бывш. УССР, , 19:53 — REGNUM На территории освобожденной от нацистов Херсонской области 1 сентября начался образовательный процесс по российским стандартам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вечный огонь. Херсон City. kherson. ua

В десятки школ региона, подготовленных к началу учебного года, пошли около 18 тысяч школьников, в том числе семь тысяч первоклассников.

Отмечено, что во всех учебных заведениях проведены ремонты, а также обновлены компьютерная техника, учебники и наглядные пособия. Программа обучения полностью интегрирована в учебную программу Российской Федерации.

Детей, родителей и учителей поздравили первые лица региона — министр образования Херсонской области Михаил Родиков, врио главы администрации Херсонской области Сергей Елисеев, начальник департамента образования и науки Херсонской области Татьяна Кузьмич.

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