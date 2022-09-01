Вашингтон, , 20:19 — REGNUM Известная американская актриса Линдси Лохан исполнит главную роль в фильме Netflix «Ирландское желание». Об этом сообщило издание Variety 1 сентября.

Линдси Лохан Christopher Macsurak

В предстоящей картине Лохан исполнит роль подружки невесты, вынужденной отправиться в Ирландию на свадьбу мужчины, в которого она тайно влюблена. Дата выхода ленты фильма пока что не раскрывается.

Напомним, не так давно Линдси Лохан приняла участие в съёмках ещё одного фильма от Netflix под названием «Влюбиться в Рождество». Премьера ленты намечена на 10 ноября 2022 года.

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