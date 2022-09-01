Санкт-Петербург, 1 сентября 2022, 19:36 — REGNUM Вопреки тезисам отдельных рупоров западной пропаганды, на полках российских магазинов представлен широчайший ассортимент товаров.
«Переживающим за жителей России» пропагандистам ИА REGNUM предлагает взглянуть на часть ассортимента одного из магазинов на петербургской улице Кораблестроителей.
В западных СМИ распространяются «свидетельства» о том, что в России из-за санкций Запада возник дефицит продовольствия. Некоторые, особенно сердобольные иностранцы даже шлют своим российским знакомым символические посылки с едой. Это помогает западной пропаганде убедить своих потребителей в том, что в России ещё хуже, чем в странах ЕС — с душем, едой, водой, электричеством и оплатой за них.