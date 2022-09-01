Санкт-Петербург, 1 сентября, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Вопреки тезисам отдельных рупоров западной пропаганды, на полках российских магазинов представлен широчайший ассортимент товаров.

ИА REGNUM Полка магазина. Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, 1 сентября 2022 года

«Переживающим за жителей России» пропагандистам ИА REGNUM предлагает взглянуть на часть ассортимента одного из магазинов на петербургской улице Кораблестроителей.

ИА REGNUM Полка магазина. Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, 1 сентября 2022 года

ИА REGNUM Полка магазина. Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, 1 сентября 2022 года

ИА REGNUM Полка магазина. Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, 1 сентября 2022 года

В западных СМИ распространяются «свидетельства» о том, что в России из-за санкций Запада возник дефицит продовольствия. Некоторые, особенно сердобольные иностранцы даже шлют своим российским знакомым символические посылки с едой. Это помогает западной пропаганде убедить своих потребителей в том, что в России ещё хуже, чем в странах ЕС — с душем, едой, водой, электричеством и оплатой за них.