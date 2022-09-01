Ростов-на-Дону, 1 сентября, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Сетевые магазины «Магнит» и «Пятёрочка» в Ростове-на-Дону предлагают покупателям продовольственные товары на любой вкус и кошелёк. На полках — большой выбор продуктов питания и товаров первой необходимости, передаёт корреспондент ИА REGNUM 1 сентября.

ИА REGNUM Овощи в магазине «Магнит». 1 сентября 2022 года. Улица Жмайлова

Несмотря на вечернее время, полки магазинов полны продуктов питания и предметов первой необходимости. Это означает, что запасов товаров на складах достаточно. Продавцы и администраторы залов оперативно пополняют опустевшие после набега покупателей полки.

Пока полки в магазинах Ростова-на-Дону пополняются, в западных СМИ распространяются якобы свидетельства о том, что в России из-за внешнего санкционного давления Запада возник дефицит продовольствия. Некоторые иностранцы даже шлют своим знакомым в России символические продуктовые наборы. Таким образом Запад пытается убедить население в том, что в России якобы дела обстоят ещё хуже, чем в странах Евросоюза.