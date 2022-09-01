Подгорица, , 19:34 — REGNUM В соответствии с новым положением об условиях, которым должны соответствовать автошколы в Черногории, они обязаны до 4 декабря 2022 года согласовать свою деятельность, приобретение новых транспортных средств, помещений, учебных пособий, оборудования и преподавательского состава, сообщили в Министерстве образования страны.

В автомобиле

Представители министерства образования и полицейского управления Черногории провели встречу, чтобы уточнить дальнейшее сотрудничество в отношении определения и принятия правил, а также изменений, касающихся автошкол, то есть повышения безопасности дорожного движения.

По данным УП ежегодно водительские права получают около 12 000 граждан, при этом тенденция смертности растет, с начала года в ДТП погибли 48 человек, среди которых немало лиц моложе 20 лет.