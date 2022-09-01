Москва, , 19:31 — REGNUM Никаких иностранных наблюдателей на сентябрьских выборов в России не будет в связи с тем, что это выборы регионального уровня. Такое заявление сделала сегодня, 1 сентября, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Элла Памфилова Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не будет иностранных наблюдателей. У нас иностранные наблюдатели бывают на федеральных уровнях. А это — региональные выборы, этого нет нигде и в мире. Эксперты может приедут посмотрят, интерес очень большой», — заявила Памфилова.

Кроме того, Памифлова заявила, что ЦИК РФ никак не занимается явкой на выборах. Это политическая часть процесса и явкой занимаются политические партии, мобилизуя своего избирателя прийти на участок.

Напомним, что 11 сентября, в Единый день голосования, в 82 субъектах Российской Федерации пройдут выборы — глав субъектов РФ, региональных парламентов и органов местного самоуправления.