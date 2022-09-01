Москва, 1 сентября, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Никаких иностранных наблюдателей на сентябрьских выборах в России не будет в связи с тем, что это выборы регионального уровня. Такое заявление сделала сегодня, 1 сентября, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Иван Шилов ИА REGNUM Элла Памфилова

«Не будет иностранных наблюдателей. У нас иностранные наблюдатели бывают на федеральных уровнях. А это — региональные выборы, этого нет нигде и в мире. Эксперты, может, приедут, посмотрят, интерес очень большой», — заявила Памфилова.

Кроме того, Памифлова заявила, что ЦИК РФ никак не занимается явкой на выборах. Это политическая часть процесса, и явкой занимаются политические партии, мобилизуя своего избирателя прийти на участок.

Напомним, что 11 сентября, в единый день голосования, в 82 субъектах Российской Федерации пройдут выборы — глав субъектов РФ, региональных парламентов и органов местного самоуправления.