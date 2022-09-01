Нью-Йорк, США, 1 сентября, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Заседание СБ ООН запросила провести российская сторона в связи с ситуацией на Запорожской АЭС, написал 1 сентября заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале.

Постоянное представительство Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский

Он сообщил, что Россия запросила провести 6 сентября заседание Совбеза ООН. К этому решению привели непрекращающиеся обстрелы станции бандеровскиим боевиками.

Ещё один фактор — сегодняшняя безрассудная провокация киевского режима, направленная «на срыв визита на станцию инспекторов МАГАТЭ». Россия предложила также заслушать побывавшего на ЗАЭС главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

«Ожидаем и участия Генсекретаря ООН Антониу Гутерреша», — добавил Полянский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным российских военных, бандеровские боевики пытались сорвать визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.