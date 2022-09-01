Москва, , 19:44 — REGNUM Полки магазинов в рабочем поселке Дрожжино Ленинского района Московской области заполнены товарами, передает корреспондент ИА REGNUM 1 сентября.

Снеки, сладости и напитки в магазине «Ремит» в Дрожжино, Московская область Екатерина Паньшина © ИА REGNUM

В продуктовом магазине, расположенном на Новом шоссе, 4 в ассортименте представлены мясные и молочные продукты, сухофрукты, крупы, консервы и различные напитки.

Колбасы в магазине «Ремит» в Дрожжино, Московская область Екатерина Паньшина © ИА REGNUM

Сыры в магазине «Ремит» в Дрожжино, Московская область Екатерина Паньшина © ИА REGNUM

Покупатели без проблем могут выбрать на свой вкус полуфабрикаты или любимый сыр. Для любителей сладкого к чаю представлены шоколадки, пирожные, торты, пастила и зефир.

Конфеты и орехи в магазине «Ремит» в Дрожжино, Московская область Екатерина Паньшина © ИА REGNUM

Полуфабрикаты в магазине «Ремит» в Дрожжино, Московская область Екатерина Паньшина © ИА REGNUM

Торты в магазине «Ремит» в Дрожжино, Московская область Екатерина Паньшина © ИА REGNUM

Какого-либо ажиотажа среди покупателей в магазине продуктов «Ремит» не наблюдается.

В западных СМИ распространяются «свидетельства» о том, что в России из-за санкций Запада возник дефицит продовольствия. Некоторые, особенно сердобольные иностранцы даже шлют своим российским знакомым символические посылки с едой.

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