Жертвам пропаганды: что на полках магазина в подмосковном Дрожжино
Москва, 1 сентября, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Полки магазинов в рабочем поселке Дрожжино Ленинского района Московской области заполнены товарами, передает корреспондент ИА REGNUM 1 сентября.
В продуктовом магазине, расположенном на Новом шоссе, 4 в ассортименте представлены мясные и молочные продукты, сухофрукты, крупы, консервы и различные напитки.
Покупатели без проблем могут выбрать на свой вкус полуфабрикаты или любимый сыр. Для любителей сладкого к чаю представлены шоколадки, пирожные, торты, пастила и зефир.
Какого-либо ажиотажа среди покупателей в магазине продуктов «Ремит» не наблюдается.
В западных СМИ распространяются «свидетельства» о том, что в России из-за санкций Запада возник дефицит продовольствия. Некоторые, особенно сердобольные иностранцы даже шлют своим российским знакомым символические посылки с едой.