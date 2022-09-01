Запорожье, Украина, 1 сентября, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси передано обращение жителей Запорожской области с требованием прекратить обстрелы Запорожской АЭС, которые устраивают вооруженные формирования киевского режима, сообщает 1 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная угроза на территории бывш. УССР

Под текстом обращения, инициаторами которого стали жители города Энергодара, поставили свои подписи более 20 тысяч жителей различных городов и поселков Запорожской области.

«В районе самой большой атомной станции в Европе — Запорожской — сложилась критическая ситуация. Вооруженные силы [киевского режима] ведут регулярные обстрелы территории станции. Господин Гросси, руководители стран — членов МАГАТЭ! Мы, жители Запорожской области, обращаемся к вам с призывом остановить провокации [киевского режима], направленные на Запорожскую АЭС!

Просим вас решительно осудить действия руководства [киевского режима] по эскалации ситуации вокруг Запорожской АЭС и предупредить об ответственности перед мировым сообществом в случае продолжения обстрелов станции», — указано в тексте обращения.

Как сообщало ИА REGNUM, в день приезда на Запорожскую АЭС группы экспертов МАГАТЭ ВСУ попытались захватить электростанцию силами диверсионных групп и десанта ВСУ. Передовая группа диверсантов численностью 60 человек была блокирована и уничтожена на берегу, позднее были потоплены две самоходные баржи с основными силами десанта.