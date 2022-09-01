Тысячи жителей Запорожской области подписали обращение к главе МАГАТЭ
Запорожье, Украина, 1 сентября, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси передано обращение жителей Запорожской области с требованием прекратить обстрелы Запорожской АЭС, которые устраивают вооруженные формирования киевского режима, сообщает 1 сентября корреспондент ИА REGNUM.
Под текстом обращения, инициаторами которого стали жители города Энергодара, поставили свои подписи более 20 тысяч жителей различных городов и поселков Запорожской области.
«В районе самой большой атомной станции в Европе — Запорожской — сложилась критическая ситуация. Вооруженные силы [киевского режима] ведут регулярные обстрелы территории станции. Господин Гросси, руководители стран — членов МАГАТЭ! Мы, жители Запорожской области, обращаемся к вам с призывом остановить провокации [киевского режима], направленные на Запорожскую АЭС!
Просим вас решительно осудить действия руководства [киевского режима] по эскалации ситуации вокруг Запорожской АЭС и предупредить об ответственности перед мировым сообществом в случае продолжения обстрелов станции», — указано в тексте обращения.
Как сообщало ИА REGNUM, в день приезда на Запорожскую АЭС группы экспертов МАГАТЭ ВСУ попытались захватить электростанцию силами диверсионных групп и десанта ВСУ. Передовая группа диверсантов численностью 60 человек была блокирована и уничтожена на берегу, позднее были потоплены две самоходные баржи с основными силами десанта.