Москва, , 19:23 — REGNUM Курс рубля незначительно снизился по отношению к доллару и вырос к евро на торгах в четверг, 1 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,31 рубля, что на восемь копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день опустился на 56 копеек и к закрытию составил 59,90 рубля.

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