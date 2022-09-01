Москва, 1 сентября, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Курс рубля незначительно снизился по отношению к доллару и вырос к евро на торгах в четверг, 1 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,31 рубля, что на восемь копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день опустился на 56 копеек и к закрытию составил 59,90 рубля.