Подгорица, 1 сентября, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Авиакомпания Transavia France приостановит полеты из парижского аэропорта Орли в Любляну и Подгорицу зимой, и ожидается, что рейсы возобновятся в следующем году, сообщает ExYu Aviation News.

Transavia.com Самолет авиакомпании Transavia

Авиакомпания ввела эти две линии в апреле 2022 года, а последний рейс в году запланирован на 27 октября в Любляну и 29 октября в Подгорицу.

Обновленные рейсы еще не запланированы на летний сезон 2023 года, который официально начинается в конце марта.