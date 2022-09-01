Элиста, 1 сентября, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Вернувшиеся домой бойцы калмыцкого добровольческого отряда «Барс-4» отыскали девочку, написавшую письмо защитникам Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Калмыкии 1 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

Варвара учится в одной из гимназий Волгограда. Школьница отправила письмо с тёплыми словами добровольцам из Калмыкии. Они пообещали вернуться живыми и встретиться с автором послания. На поиски девочки ушло около двух месяцев, но участники СВО не сдались. Своё слово, несмотря на то, что письмо с именем и фамилией автора сгорело, бойцы сдержали.

Добровольцы поздравили Варвару с Днем знаний, вручили ей памятный подарок и пригласили школьницу в гости в Калмыкию.