1 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление президента России Владимира Путина о том, что на освобожденных территориях б. УССР школьники считали, что Крымский мост через Керченский пролив — это фейк, а также дети не знали об общей истории [бывш. УССР] и России.

Мирослава Романенко, , 19:45 — REGNUM На освобожденных территориях б. УССР школьники считали, что Крымский мост через Керченский пролив — это фейк. Об этом 1 сентября в ходе рабочей поездки в Калининградскую область заявил президент России Владимир Путин.

Крымский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

Российский лидер также отметил, что в ходе организации учебного процесса на освобожденных территориях бывш. УССР выяснилось, что многим ученикам местных школ не было ничего известно об общей истории России и бывш. УССР.

Заявление российского лидера обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения согласились с тем, что пропаганда киевского режима способна «промыть мозги» жителям б. УССР.

«Да что школьники? Великовозрастные… до сих пор верят, что это проделки «Мосфильма»…» — отреагировал Ac_M Italy.

«Они же всей страной кастрелюголовыми стали…» — не выдержала Екатерина.

«Промыли мозги детям», — отметил Александр Ф.

«Скоро и проедутся по нему, когда в Крым поедут отдыхать», — добавил Игорь Z.

«Ну это отдельно взятые дети. Подавляющее большинство сидят в интернете, все видят и понимают», — считает Peter S.

«Если мост — это фейк, то что они грозятся взорвать?» — не понимает Ярослав Т.

«Вы смеётесь, а на самом деле ТВ и радио, плюс интернет-СМИ на [территории б. УССР] действительно людей уверили в том, что мост — это фейк! Это чистая правда! Нам сложно это понять, как такое может быть, но на [территории бывш. УССР] реально такая адовая пропаганда и люди с промытыми мозгами», — написал Юрий.

Наставник Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«О сколько нам открытий чудных» ©…» — пишет «МаZай ПетрOVич».

«[Жители б. УССР] просто поверить не могли, что реально что-то можно построить. Обычно у них ничего дальше стадии котлована не идёт», — с сарказмом прокомментировал Ilya.

«Для каждого [жителя б. УССР] необходимо обеспечить возможность поехать на экскурсию на Крымский мост. При этом обязательно снабдить гостей флажками, магнитиками, значками с символикой флага российской федерации», — с юмором отреагировал Gor.

«Долго нам ещё придётся учить новых людей правильным вещам. 30 лет под нацистами — это не шутки», — комментирует заявление Путина Rehici Z.

«Некоторые киевляне до сих пор не верят, что мост работает…» — написал Михаил С.

«А угрозы нанесения ударов по Крымскому мосту как в этих дебильных головах уживаются с его отсутствием?..» — не понимает Michael.

«Там больше. Они даже не знали, что [б. УССР] и Россия были ранее в составе одного государства — СССР. И искренне полагали, что [б. УССР] с Россией никак не связаны и вообще русские для [жителей бывш. УССР] чужаки и агрессоры уже многие столетия», — отметил Андрей К.

«Они так ослеплены злобой и ненавистью ко всему русскому, что когда родственники, знакомые отсылают видео с этого моста, [то] в ответ: «нет, это «Мосфильм», — добавил Г. Д.

«Через демократический независимый спутник США чего не посмотрели?» — смеется Елена.

«[Они] бедных детей чему только не учат. «Древние укры» — не самое страшное, что в их учебной программе», — подытожил Ilshirus.