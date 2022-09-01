1 сентября 2022 | Время чтения 6 мин

Василий Иванов, , 22:34 — REGNUM Просветительский марафон «Знание» отметил праздник 1 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На просветительском марафоне «Знание. Сила» Василий Иванов © ИА REGNUM

В концертном зале «Зарядье» прошёл второй день просветительского марафона «Знание. Сила». Лекционный день начался с исполнения гимна Российской Федерации.

Церемония открытия 2-го дня марафона. Исполнение гимна Российской Федерации Василий Иванов © ИА REGNUM

После этого последовало выступление главы Роскосмоса Юрия Борисова. Он рассказал о ракетно-космической отрасли России, представив свою лекцию в виде исторического экскурса. Гости услышали про ракету Р-7, главного предшественника современных российских ракет. Также Борисов обратил внимание аудитории на то, что в этом году исполняется 65-лет с момента запуска первого искусственного спутника 4 октября 1957 г.

Выступление Юрия Борисова Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Юрия Борисова Василий Иванов © ИА REGNUM

Он также отметил, что на сегодняшний день около 90 стран реализуют свои интересы в космическом пространстве, однако полным комплексом реализации действий в Космосе обладают лишь Россия, Китай и США.

«Роскосмос — это ядро и мозговой центр цифровой экономики России», — заявил Борисов. В стране существует около 95 организаций, занимающихся космической индустрией, 75 из них имеют ведомственное подчинение Роскосмосу. Общая численность сотрудников корпорации составляет около 171 тыс. человек.

Выступление Юрия Борисова Василий Иванов © ИА REGNUM

Юрий Борисов отметил многостороннюю направленность работы Роскосмоса, связанную во многом с созданием образовательных платформ для студентов и молодых специалистов. Корпорация заинтересована в своих сотрудниках, что подтверждается предоставлением социальных гарантий.

Гости марафона Василий Иванов © ИА REGNUM

Глава Роскосмоса отметил, что ему не хочется связывать цели и задачи в космосе с политикой. «Космос принадлежит всему миру, осваивать и познавать его мы должны вместе». Он искренне сожалел о прекращении ряда проектов с западными партнерами, обусловленном политической обстановкой.

Выступление Юрия Борисова Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Юрия Борисова Василий Иванов © ИА REGNUM

Гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль поздравил всех школьников с первым сентября и отметил важность проведения мероприятий, подобных четвёртому просветительскому марафону «Знание». Он подчеркнул, что в этот раз по всей стране впервые организованы десятки фанзон-трансляций, на которых ребята могут задать свои вопросы спикерам. Также в этот раз обеспечена беспрецедентная доступность знаний — проходит акция «Поделись своим знанием». Более тысячи спикеров приходят сейчас в школы со своими лекциями.

Выступление Максима Древаля Василий Иванов © ИА REGNUM

Также на марафоне выступил Дмитрий Goblin Пучков. Он выразил желание, чтобы по телевизору показывали больше фильмов про отечественных героев. Удаление ютубом своего аккаунта Пучков охарактеризовал как наглядную необходимость развития отечественных платформ-аналогов, позволивших бы российским блогерам в дальнейшем избежать подобных ситуаций.

Выступление Дмитрия Пучкова Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Дмитрия Пучкова Василий Иванов © ИА REGNUM Вопросы из зала Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Дмитрия Пучкова Василий Иванов © ИА REGNUM

Отвечая на вопросы про интернет-сёрфинг, Пучков отметил, что если подобное времяпрепровождение связано с повышением квалификации, просмотром полезного контента, то это можно только приветствовать.

«Сидение в интернете просто так понять не могу», — заявил блогер.

Дмитрий Пучков Василий Иванов © ИА REGNUM

Дмитрий Пучков Василий Иванов © ИА REGNUM

Он также подчеркнул особую роль личного примера в деле воспитания молодежи и посоветовал не пренебрегать чтением: «Книг, которые надо прочитать, их на самом деле всего-то штук 500 — Гомер, Библия…»

Сергей Носов рассказывает о Магаданской области Василий Иванов © ИА REGNUM

Просветительский марафон со своим мастер-классом «Фейкодот: как распознавать фейки и не позволять собой манипулировать» посетил Владимир Соловьев.

Мастер-класс Владимира Соловьева Василий Иванов © ИА REGNUM

Говоря о профессии журналиста-ведущего, он отметил, что очень важно найти «звучание, которое убеждает». Он показал аудитории, как можно размять голосовые связки перед речью. «Размял связки — в голосе появляется бархат».

Выступление Владимира Соловьева Василий Иванов © ИА REGNUM

Соловьев много говорил о СВО российских войск: «Восемь лет они (киевский режим) убивали детей, мы наконец ответили.

«Они продолжают убивать, они считают, что русских не должно быть… Эти псевдоцивилизованные люди решили, что сейчас должен быть решён русский вопрос, как некогда немцы решали еврейский вопрос… Мы наследники величайшей традиции борьбы со злом. Идём против всего мира и раз за разом создаём ковчег, который спасает человечество… Мы — величайшая страна, не потому что мы живем лучше всех, а потому что у нас есть величайшее предназначение. Мы воюем на стороне добра. Мы закрываем своими телами детей, которых убивают укронацисты…»

Выступление Владимира Соловьева Василий Иванов © ИА REGNUM

Он также отметил особую ответственность человека за слова, которые он произносит: «Тебе жить с тем, что ты говоришь людям. Ты должен их забрать, а для этого надо быть уверенным в том, что ты говоришь».

Выступление Владимира Соловьева Василий Иванов © ИА REGNUM

Соловьев затронул тему традиционных ценностей, которые сегодня меняются на Западе: «Запад говорит, есть только ты и твоё желание. Нет природы человека, нет понятий «хорошо» или «плохо». Выводится новая раса, а тут появляется Россия и говорит, что это ненормально — есть мужчина и женщина, семья, традиции, есть что-то большее чем мое эго… Сейчас, по сути, идёт религиозная война между Россией и Западом. Они хотят, чтобы мы превратились во что-то непонятное, бесполое… когда тебя опускает на уровень твоих самых низменных потребностей…

У них гей-парады, факельные шествия в память о нацистах, а у нас «Бессмертный полк» — история подвига, любви к народу, семье, культуре. Русский человек больше чем потребление, коды зашиты другие. Это то, что нам не могут простить…»

Владимир Соловьев Василий Иванов © ИА REGNUM

«Вы придёте на смену, на вас история закончится или будет продолжаться? Этот ответ даст каждый из вас… Вы всегда научитесь говорить, главное — понимать что вы хотите сказать», — подчеркнул ведущий.

Дмитрий Пучков Василий Иванов © ИА REGNUM Владимир Соловьев Василий Иванов © ИА REGNUM

«Вспомните Гарри Поттера, — обратился Соловьев к аудитории. — Какое самое сильное заклинание? Это защищающий patronus».

«Мы часть Великой истории и культуры. Поэтому наше дело правое и Победа будет за нами», — подытожил Соловьев.

Выступление Дениса Мацуева Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Дениса Мацуева Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Дениса Мацуева Василий Иванов © ИА REGNUM

Также в ходе марафона по видеотрансляции выступил генеральный председатель партии «Ватан» Догу Перинчек. Он отметил, что сегодня Турция, Россия и Китай противостоят Америке. «Долгое время мы находились под дулом Америки. Сегодня мы видим, как мир доллара рушится… Атлантическая культура сегодня даёт нам только разложение ценностей, все принципы атлантической системы зашли в тупик… В настоящий момент азиатская цивилизация показывает формирование новой системы ценностей, основанных на гуманизме и уважении. Актуальные проблемы предвещают нам хорошее будущее после их преодоления. Турция и Россия на передовой!..»

Выступление председателя партии «Ватан» Догу Перинчека Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление председателя партии «Ватан» Догу Перинчека Василий Иванов © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: В российских городах проходит просветительский марафон «Знание»