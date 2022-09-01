Лондон, 1 сентября, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Британский режиссёр Джеймс Хоуз («Доктор Кто») снимет картину «Одна жизнь». Об этом сообщило издание Deadline 1 сентября.

Цитата из к/ф «Отец». Реж. Флориан Зеллер. 2020. Великобритания — Франция Энтони Хопкинс

Предстоящая лента будет посвящена лондонскому бизнесмену Николасу Уинтону, организовавшему спасение 669 детей из оккупированной немцами Чехословакии накануне Второй Мировой войны. Главные роли в фильме исполнят Энтони Хопкинс, Хелена Бонэм-Картер и Джонни Флинн.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Энтони Хопкинс выпустит NFT-коллекцию, вдохновлённую его ролями в кино. В коллекции будут представлены десять архетипов персонажей, которых в разное время сыграл Хопкинс.