Загреб, , 19:09 — REGNUM Хорватия является крупнейшим экспортером электроэнергии в регионе Западных Балкан, а Черногория занимает последнее место в рейтинге Worldtopexports.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

С экспортом электроэнергии на сумму 1 188 851 000 долларов Хорватия занимает 16-е место в мировом рейтинге, в который входят в общей сложности 88 стран. По сравнению с прошлым годом экспорт электроэнергии из Хорватии вырос на 441,2 процента.

Словения является вторым по величине экспортером электроэнергии в регионе с оборотом 851,63 млн долларов, с ростом на 128,4 процента по сравнению с 2020 годом. В мировом рейтинге он занял высокое 20-е место, пишет Indikator.

Босния и Герцеговина занимает третье место в регионе и 32-е место в мире с объемом экспорта почти 500 миллионов долларов. По сравнению с 2020 годом рост экспорта составил 73,1 процента.

Сербия находится на 43-м месте в рейтинге, добившись продаж на международном рынке на сумму 156 млн долларов, Северная Македония — на 45-м месте с 141,24 млн, а сразу за ней Албания на 46-м месте с 136,48 млн долларов.

На последнем месте в регионе Черногория с 64,14 млн долларов реализованного экспорта (рост на 29 процентов), занимающая 55-е место в рейтинге.