* запрещённая в России организация

Кабул, , 19:08 — REGNUM Верховный суд «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвал ложными сообщения об аресте Илахи Делаварзай, женщины, утверждавшей, что её принудил к браку и истязал бывший пресс-секретарь министерства внутренних дел, передаёт 1 сентября газета «8 Собх».

Афганистан (сс) ArmyAmber

В официальном аккаунте суда в Twitter сообщается, что суд не выдавал ордера на арест Илахи Делаварзай, и новость о её аресте не соответствует действительности.

Сообщение об аресте женщины было распространено днём ранее в другом аккаунте в Twitter, выступающем от имени Верховного суда «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Между тем суд в своём информационном бюллетене назвал этот аккаунт поддельным.

Издание указывает, что в последние дни в социальных сетях циркулируют видеоролики, на которых Илахи Делаварзай со слезами на глазах заявляет, что бывший пресс-секретарь МВД «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Саид Хости насиловал её. В свою очередь, Хости отрицает жестокое обращение с женщиной.