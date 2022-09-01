Киев, 1 сентября, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Приговор вынесен киевским режимом попавшему в плен в ходе спецоперации ВС РФ командиру российского танка.

Mil.ru Танк

1 сентября стало известно, что командир танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии России приговорён к восьми с половиной годам лишения свободы на территории б. УССР.

Бандеровские власти признали его «виновным в нарушении законов и обычаев войны». В силу приговор ещё не вступил.