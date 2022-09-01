Москва, 1 сентября, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и пожелал ему успехов в реализации планов, которые глава Казахстана обрисовал сегодня, 1 сентября, в своем послании к гражданам страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Казахстан

Сообщается, что в ходе разговора лидеры двух стран обсудили послание Токаева к народу. Российский лидер пожелал казахстанскому президенту удачи в реализации обозначенных планов.

«Были затронуты вопросы, связанные с сегодняшним выступлением Касым-Жомарта Токаева с посланием народу Казахстана. Владимир Путин высказал пожелания успехов в реализации озвученных в этом послании масштабных задач», — сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того Путин и Токаев выразили настрой на дальнейшее развитие и углубление российско-казахстанских отношений, в том числе с учетом тех договоренностей, которых они достигли на недавней двусторонней встрече на высшем уровне в Сочи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в своем послании Токаев анонсировал политические реформы в Казахстане, объявил о досрочных выборах президента осенью 2022 года, а также о досрочных выборах в Мажилис в первой половине 2023 года. Кроме того Токаев заявил, что в экономической части реформ государство намерено ослабить контроль за экономикой, отказавшись от государственного капитализма.