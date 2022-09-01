Москва, , 19:19 — REGNUM Полки магазинов в селе Яковлево Тульской области (на границе с Московской областью) полны товаров, передает корреспондент ИА REGNUM 1 сентября.

Соль, сахар и товары для выпечки © ИА REGNUM

Покупатели могут приобрести все виды продуктов питания: молоко, сметану, творог, йогурты, сыры, колбасы, мясо, крупы, соль, сахар, кондитерские изделия и так далее.

Широкий выбор молочных продуктов © ИА REGNUM

Ассортимент мясной продукции © ИА REGNUM

Ассортимент широкий, регулярно обновляется. В магазине торговой сети «Верный» покупатели рады скидкам и распродажам.

В западных СМИ распространяются «свидетельства» о том, что в России из-за санкций Запада возник дефицит продовольствия. Некоторые, особенно сердобольные иностранцы даже шлют своим российским знакомым символические посылки с едой.

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