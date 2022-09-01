Таллин, 1 сентября, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Бывший государственный прокурор Эстонии, а ныне председатель только что созданной Правой партии Лавли Перлинг заявила, что необходимо пересмотреть права тех жителей Эстонии, кто желает жить в российском информационном пространстве. Об этом сообщил главный редактор эстонского портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Запрет на русский язык

Перлинг конкретизировала свое предложение так: кому нравится Путин, то, пожалуйста: «чемодан, вокзал, Россия».

В этой связи эстонский публицист напомнил, что бывшая государственный прокурор по своей должности занималась контролем за соблюдением законности: «Однако она, судя по всему, так и не изучила даже Конституцию своей страны. Потому что иначе она знала бы, что Основной закон Эстонии запрещает любую дискриминацию жителей страны на основании их политических убеждений. И там нет никаких отдельных пунктов про любовь к Путину».

Чаплыгин подчеркнул, что законы Эстонии достаточно демократичны и в принципе не предусматривают наказания за образ мыслей. Закон занимается не убеждениями граждан, а их деяниями: «То есть если человек на основании своих убеждений совершит некий незаконный поступок, он будет наказан. А вот что у него в голове, закон не регулирует никаким образом. Думай что хочешь, а вот прежде чем сделать, прочти закон».

По мнению Чаплыгина, то, что предлагает Лавли Перлинг, лучше всего описано в известном романе-антиутопии «1984» — там действуют наказания за «мыслепреступления».

«И вот, в Европе XXI века лидер легально действующей партии предлагает ввести в обиход принципы фантастической диктатуры», — подчеркнул эстонский публицист в своем комментарии.