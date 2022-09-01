Дублин, 1 сентября, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Ирландский актер Джек Глисон, известный по роли Джоффри Баратеона в сериале «Игра престолов», женился. Об этом сообщил портал People 1 сентября.

Цитата из сериала «Игра престолов» Джек Глисон

Избранницей артиста стала актриса Ройзин О’Махони. Церемония бракосочетания прошла в Ирландии, а среди гостей торжества присутствовали только родственники пары.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, шоураннер сериала «Дом Дракона» Мигель Сапочник объявил об уходе из проекта. Ожидается, что руководить созданием продолжения «Дома дракона» далее будет Райан Кондал.