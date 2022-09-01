Москва, , 19:00 — REGNUM Приехавшие на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) эксперты МАГАТЭ должны были стать заложниками диверсионных групп ВСУ, сообщает 1 сентября пресс-служба Минобороны России.

ВСУ U.S. Army Europe Images

Отмечено, что именно в день приезда группы представителей МАГАТЭ была предпринята попытка захвата Запорожской АЭС диверсантами ВСУ.

«Очевидно, что в случае успеха операции киевского режима по захвату станции, глава МАГАТЭ Р. Гросси и эксперты миссии стали бы «живым щитом» диверсантов [киевского режима] для недопущения любых действий по их уничтожению подразделениями российских вооруженных сил.

Роль миссии МАГАТЭ в таком случае сводилась бы к фиксации нового статус-кво, — «Запорожская АЭС перешла под полный контроль Киева», при новой волне громких заявлений Вашингтона и европейских столиц с призывами к России обеспечить «демилитаризованную зону» вокруг АЭС, где должны остаться наблюдатели МАГАТЭ под охраной [ВСУ]», — подчеркивает российское военное ведомство.

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