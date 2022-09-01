Курган, , 18:54 — REGNUM Глава МЧС России Александр Куренков положительно оценил противопожарные инициативы, которые внедряются в Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Глава МЧС России Александр Куренков МЧС России

В частности, руководитель МЧС поддержал предложение главы Зауралья Вадима Шумкова о введении специального «светофора» — цветового кода по степеням метеорологической опасности, который позволит оперативно координировать работу всех служб, информировать население о мерах безопасности, которые необходимо предпринять в случае угрозы. В Курганской области такой «светофор» уже и внедрён.

Также успешно себя зарекомендовала курганская практика привлечения к патрулированию населённых пунктов добровольных пожарных дружин.

Добровольцы выявили с начала пожароопасного периода в регионе 714 пожаров, которые ликвидированы на ранней стадии их развития. Выявлено 62 лица, проводивших сжигание сухой травянистой растительности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Уральском федеральном округе в 2022 году удалось снизить количество чрезвычайных ситуаций практически в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев на рабочей встрече с главой МЧС России.

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