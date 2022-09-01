Нью-Йорк, США, 1 сентября, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Власти США сорвали участие министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в саммите глав МВД в Организации Объединённых Наций — российской делегации просто не выдали визы. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Флаг ООН

«Из-за действий американской стороны участие в саммите российской делегации из МВД во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым было сорвано», — рассказал Небензя.

Он пояснил, что российской делегации власти США отказали в выдаче виз, а штаб-квартира ООН, как известно, находится в Нью-Йорке.

Небензя назвал произошедшее вопиющим нарушением США своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН.