Вашингтон, 1 сентября, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Киевскому режиму не стоит надеяться вернуть какие-то территории, и это, скорее всего, понимает американский президент Джо Байден, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Judging Freedom.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

Заявив, что о «возвращении каких-либо территорий» киевскому режиму нет и речи, Макгрегор сказал: «Киев не сможет этого сделать, это невозможно».

Он сказал, что это и Байден наверняка понимает. Что касается целей Вашингтона, они вовсе не в возврате территорий кому-то, а в том, чтобы «нанести вред России».

Макгрегор признался, что Москва не ошибается, полагая, что Вашингтон «стоит за всем этим», в том числе за Зеленским. «Вашингтон говорит Зеленскому продолжать сражаться», — добавил американский полковник.