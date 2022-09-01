Берлин, 1 сентября 2022, 18:48 — REGNUM Германия категорически отказывается платить какие-либо репарации Польши за ущерб, нанесённый этой стране в годы Второй мировой войны. Такое заявление сделал сегодня, 1 сентября, представитель МИД ФРГ.

Жители Варшавы на разрушенных улицах города после освобождения. Январь 1945 года
Жители Варшавы на разрушенных улицах города после освобождения. Январь 1945 года

Напомним, что ранее Польша снова потребовала от Германии выплату репараций за урон, который нацисты нанесли стране в годы Второй мировой войны. Варшава требует $1,3 трлн, заявил «серый кардинал» Польши, лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

История с репарациями тянется уже довольно давно. Дело в том, что в 1953 году Польская Народная Республика официально отказалась от репараций, которые ей должна была выплачивать Германская Демократическая Республика. Обе страны тогда входили в социалистический лагерь под эгидой СССР.

Современные польские власти считают, что соглашение об отказе от репараций было подписано под давлением СССР и вообще оно касается только стран, которые уже как бы не существуют — ГДР и Польской Народной Республики. В связи с этим, современная Польша пытается потребовать от Германии репараций. Но в Берлине ссылаются на договор 1953 года и платить категорически отказываются.

«Позиция федерального правительства неизменна, вопрос о репарациях закрыт. Польша отказалась от дальнейших репараций в 1953 году и неоднократно подтверждала этот отказ. Это существенная основа нынешнего порядка в Европе. Политически и морально Германия несет ответственность за Вторую мировую войну», — заявил представитель МИД Германии.