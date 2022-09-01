Берлин, 1 сентября, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Германия категорически отказывается платить какие-либо репарации Польше за ущерб, нанесённый этой стране в годы Второй мировой войны. Такое заявление сделал сегодня, 1 сентября, представитель МИД ФРГ.

Жители Варшавы на разрушенных улицах города после освобождения. Январь 1945 года

Напомним, что ранее Польша снова потребовала от Германии выплаты репараций за урон, который нацисты нанесли стране в годы Второй мировой войны. Варшава требует $1,3 трлн, заявил «серый кардинал» Польши, лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

История с репарациями тянется уже довольно давно. Дело в том, что в 1953 году Польская Народная Республика официально отказалась от репараций, которые ей должна была выплачивать Германская Демократическая Республика. Обе страны тогда входили в социалистический лагерь под эгидой СССР.

Современные польские власти считают, что соглашение об отказе от репараций было подписано под давлением СССР, и вообще оно касается только стран, которые уже как бы не существуют — ГДР и Польской Народной Республики. В связи с этим современная Польша пытается потребовать от Германии репараций. Но в Берлине ссылаются на договор 1953 года и платить категорически отказываются.

«Позиция федерального правительства неизменна, вопрос о репарациях закрыт. Польша отказалась от дальнейших репараций в 1953 году и неоднократно подтверждала этот отказ. Это существенная основа нынешнего порядка в Европе. Политически и морально Германия несет ответственность за Вторую мировую войну», — заявил представитель МИД Германии.