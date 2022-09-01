Санкт-Петербург, , 18:49 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга не сталкиваются с дефицитом продуктов, которые входят в потребительскую корзину. Корреспондент ИА REGNUM узнал, как обстоит дело с ассортиментом магазина в Невском районе, на юго-востоке города.

Овощи в магазине «Магнит» в Петербурге Татьяна Титаева © ИА Regnum

Если посетить продуктовый магазин, то с лёгкостью найдёшь и купишь продукты стандартного потребительского набора. На полках представлены различные виды чая, кофе и сладостей.

Кофе в магазине «Магнит» в Санкт-Петербурге Татьяна Титаева © ИА Regnum

Чай в магазине «Магнит» в Санкт-Петербурге Татьяна Титаева © ИА Regnum

Также есть разнообразная молочная продукция. От йогуртов до молока. Конечно, товары по акции разбирают быстрее, так как, например, молоко является ежедневным продуктом для жителей России.

Молочная продукция в магазине «Магнит» в Санкт-Петербурге Татьяна Титаева © ИА Regnum

Нет дефицита и сахара, полки наполнены этим товаром. А рядом стеллажи заполнены мукой различного класса и помола. Круп и макаронных изделий тоже хватает: пустых полок нет.

Полка с сахаром в магазине «Магнит» в Санкт-Петербурге Татьяна Титаева © ИА Regnum

Стеллаж с макаронными изделиями в магазине «Магнит» Санкт-Петербурге Татьяна Титаева © ИА Regnum

Мясной ассортимент в магазине «Магнит» в Санкт-Петербурге Татьяна Титаева © ИА Regnum

Покупатели Петербурге не останутся без мяса. Для них есть и замороженные товары, и полуфабрикаты. Есть из чего выбрать и при покупке овощей. Всё свежее и в немалом количестве.