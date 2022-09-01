Санкт-Петербург, 1 сентября, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга не сталкиваются с дефицитом продуктов, которые входят в потребительскую корзину. Корреспондент ИА REGNUM узнал, как обстоит дело с ассортиментом магазина в Невском районе, на юго-востоке города.

Татьяна Титаева ИА Regnum Овощи в магазине «Магнит» в Петербурге

Если посетить продуктовый магазин, то с лёгкостью найдёшь и купишь продукты стандартного потребительского набора. На полках представлены различные виды чая, кофе и сладостей.

Татьяна Титаева ИА Regnum Кофе в магазине «Магнит» в Санкт-Петербурге

Татьяна Титаева ИА Regnum Чай в магазине «Магнит» в Санкт-Петербурге

Также есть разнообразная молочная продукция. От йогуртов до молока. Конечно, товары по акции разбирают быстрее, так как, например, молоко является ежедневным продуктом для жителей России.

Татьяна Титаева ИА Regnum Молочная продукция в магазине «Магнит» в Санкт-Петербурге

Нет дефицита и сахара, полки наполнены этим товаром. А рядом стеллажи заполнены мукой различного класса и помола. Круп и макаронных изделий тоже хватает: пустых полок нет.

Татьяна Титаева ИА Regnum Полка с сахаром в магазине «Магнит» в Санкт-Петербурге

Татьяна Титаева ИА Regnum Стеллаж с макаронными изделиями в магазине «Магнит» Санкт-Петербурге

Татьяна Титаева ИА Regnum Мясной ассортимент в магазине «Магнит» в Санкт-Петербурге

Покупатели Петербурге не останутся без мяса. Для них есть и замороженные товары, и полуфабрикаты. Есть из чего выбрать и при покупке овощей. Всё свежее и в немалом количестве.