Москва, , 18:38 — REGNUM Сегодня, 1 сентября, в Москве было торжественно открыто третье здание учебного заведения «Хорошкола» — корпус площадью 17,5 тыс. метров для начальных классов, рассчитанный на 400 учеников. Помимо основных учебных классов, в нем предусмотрены специально оборудованные помещения для изучения иностранных языков, рисования, лепки, кулинарии, инженерного дела и конструирования, робототехники, освоения самых современных технологий, включая расширенную реальность и виртуальную реальность.

Герман Греф Дарья Антонова © ИА REGNUM

Президент Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на открытии третьего здания Хорошколы рассказал о преимуществах учебного комплекса, перспективах его масштабирования на всю страну и о собственных взглядах на современное образование.

«Новая прогимназия Хорошколы — это инвестиция в будущее наших детей. То, что мы создавали эти два года — два года исследований, два года изучения лучших мировых практик, — всё это воплощено сегодня здесь. Шесть лабораторий, огромное презентационное пространство для творчества расположены в новом проекте, который мы назвали «Храм науки». Здесь будут встречаться ребята из двух школ, старшей и младшей, реализовывать проекты и самореализовываться. Аналогов нет нигде, чтобы две школы, старшая и младшая, были соединены таким пространством. Мы начинали с проектирования обычного перехода, а закончили целым подземным лабораторным комплексом», — заявил Герман Греф.

Как отметил глава Сбера, «наша цель — вырастить настоящих, добрых, счастливых граждан своей страны. Платформу разрабатывали мы сами на основе изучения российского научного наследия. Ведь у нас были великие педагоги, которые оставили великое наследие, — от Макаренко до Шулешко. Конечно же, в основе лежат труды наших отечественных педагогов. Также мы обобщили все тенденции в мире, проанализировали куда движется сегодняшнее образование. Поэтому мы постарались сделать такой микст, и всё то, что мы реализовали здесь, это наше отечественное ноу-хау. Вся платформа разработана нашими инженерами, все методологические основы — нашими педагогами».

Герман Греф выразил отдельную благодарность мэрии города Москвы за то, что и мэр, и руководитель строительного блока, и руководитель социального блока, и руководитель образования уделяли проекту «Хорошколы» много внимания. Пока нет планов создавать «Хорошколу» в других регионах, «но мы бесплатно уже отдали в целый ряд регионов наши проекты, наши наработки. И мы с удовольствием будем делиться и помогать регионам реализовывать подобного рода проекты», — подчеркнул президент Сбербанка.