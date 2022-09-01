Москва, 1 сентября, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Известный певец Михаил Шуфутинский признался, что никогда не являлся представителем российского шоу-бизнеса. Соответствующее заявление музыкант сделал в рамках интернет-шоу «Алёна, блин!» 1 сентября.

Скриншот с YouTube Михаил Шуфутинский

«Я никогда не был разочарован в том, что я делаю. Я это люблю. Я это делаю не для того, чтобы прославиться, а для того, чтобы заработать на хлеб себе и своей семье», — заявил Шуфутинский. Он также добавил, что его творчество помогает многим людям «расслабиться и получить приятные эмоции».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Егор Крид (Егор Булаткин) и Михаил Шуфутинский запишут ремейк хита «3 сентября». Выход песни состоится в ночь с 1 на 2 сентября 2022 года.