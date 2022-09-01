Энергодар, Бывш. УССР, , 18:36 — REGNUM Территорию Запорожской АЭС покинул гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. При этом на станции остаётся несколько прибывших с ним экспертов.

Рафаэль Гросси (сс) Dean Calma. IAEA

Ранее Гросси заявил, что провёл на станции несколько часов, в течение которых он узнал много важного. В это время АЭС не обстреливалась бандеровскими боевиками, но есть информация, что они готовили штурм станции.

Гросси объявил, что главное для него и его коллег — чтобы на территории станции не произошло ядерной катастрофы. На территорию б. УССР миссия МАГАТЭ прибыла 30 августа.

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