Энергодар, Украина, 1 сентября, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Территорию Запорожской АЭС покинул гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. При этом на станции остаётся несколько прибывших с ним экспертов.

(сс) Dean Calma. IAEA Рафаэль Гросси

Ранее Гросси заявил, что провёл на станции несколько часов, в течение которых он узнал много важного. В это время АЭС не обстреливалась бандеровскими боевиками, но есть информация, что они готовили штурм станции.

Гросси объявил, что главное для него и его коллег — чтобы на территории станции не произошло ядерной катастрофы. На территорию б. УССР миссия МАГАТЭ прибыла 30 августа.