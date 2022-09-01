Нижний Новгород, 1 сентября, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Лесной пожар, который тушили в Воротынском районе около 20 дней, полностью ликвидирован. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

10.mchs.gov.ru Лесной пожар

По словам главы области, ситуация позволяет отменить режим ЧС (чрезвычайной ситуации), который действовал на территории всего региона. Однако режим повышенной готовности пока продолжит действовать, поскольку в ряде районов сохраняются 4-й и 5-й класс пожарной опасности лесов и торфяников. Губернатор подчеркнул, что планируется разрешить охоту.

«Огромное спасибо всем, кто принял участие в борьбе с этой стихией!», — заключил Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Воротынском районе начался 11 августа в местах горельников 2010 года. 15 августа огнь перешел на территорию Юринского района Марий Эл. 24 августа была объявлена локализация пожара на площади 6,5 тыс. гектаров.

В тушении пожара принимали участие около 900 человек и 156 единиц техники. Работали три вертолета МИ-8 и аэромобильные группировки МЧС из других регионов страны. Также привлекались специалисты «Авиалесоохраны».

Участок леса, который пострадал в результате природного пожара в Воротынском районе, планируется восстановить.

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