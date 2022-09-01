Ростов-на-Дону, 1 сентября, 2022, 18:27 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на строительной площадке двое рабочих получили травмы. Мужчин придавало бетонным кольцом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 1 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Стройка

Инцидент случился на улице Оганова при проведении монтажных работ. Двое мужчин оказались под фрагментами бетонного кольца. На месте происшествия работали 19 человек и восемь единиц техники.

Пострадавшие в удовлетворительном состоянии переданы бригаде медиков.