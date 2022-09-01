Санкт-Петербург, , 19:09 — REGNUM Петербургские магазины не испытывают дефицита в продуктах питания и других товарах, что идет вразрез с информацией ряда зарубежных СМИ, которые сообщают своим читателям и зрителям ложную информацию о «нехватке» продовольствия в России.

Витрина с фруктами в продуктовом магазине у дома. Петербург. © ИА REGNUM

Корреспондент ИА REGNUM вечером 1 сентября лично убедился в том, что дефицита товаров ни длительного хранения, ни ежедневного потребления в продуктовых сетях нет.

Полки со сладостями в магазине у дома. Петербург. © ИА REGNUM

В магазинах у дома на севере Петербурга в наличии было не только разнообразие овощей и фруктов, но также молочной продукции, мясных, макаронных и кондитерских изделий, хозяйственных товаров.

Полки с макаронной продукцией в магазине у дома. Петербург. © ИА REGNUM

В западных СМИ распространяются «свидетельства» о том, что в России из-за санкций Запада возник дефицит продовольствия. Некоторые, особенно сердобольные иностранцы даже шлют своим российским знакомым символические посылки с едой.