Жертвам пропаганды: что на полках магазинов в Петербурге
Санкт-Петербург, 1 сентября, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Петербургские магазины не испытывают дефицита в продуктах питания и других товарах, что идет вразрез с информацией ряда зарубежных СМИ, которые сообщают своим читателям и зрителям ложную информацию о «нехватке» продовольствия в России.
Корреспондент ИА REGNUM вечером 1 сентября лично убедился в том, что дефицита товаров ни длительного хранения, ни ежедневного потребления в продуктовых сетях нет.
В магазинах у дома на севере Петербурга в наличии было не только разнообразие овощей и фруктов, но также молочной продукции, мясных, макаронных и кондитерских изделий, хозяйственных товаров.
В западных СМИ распространяются «свидетельства» о том, что в России из-за санкций Запада возник дефицит продовольствия. Некоторые, особенно сердобольные иностранцы даже шлют своим российским знакомым символические посылки с едой.